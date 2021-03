Lumpen: in uscita il sette pollici già in pre-order della band attiva sulla scena OI! europea da più di vent’anni

In pre-order il sette pollici “Sometimes we bite” dei Lumpen, band cosentina attiva sulla scena OI! europea da più di vent’anni.

Anticipato dal teaser del video di prossima uscita, il vinile arriva dopo sei anni dall’uscita dell’album “Il nostro giorno verrà”.

Prodotto dalla storica etichetta indipendente Out of Control, il sette pollici sarà distribuito dal 21 aprile in Italia , Europa e anche oltreoceano .

Per la produzione del 7 pollici la band si è affidata alla leggendaria Pirates Press.

“Speriamo che l’uscita del vinile sia di buon auspicio e che presto si possa tornare a suonare dal vivo. Crediamo molto in questo nuovo progetto e presto usciremo anche col nuovo disco”: hanno annunciato i Lumpen.

Per ordinare il disco basterà inviare una mail all’indirizzo: sometimeswebite@gmx.com