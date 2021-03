Michelle in radio con il singolo “MaleMale”In tutti i digital store il nuovo singolo della giovane cantautrice Michelle, brano che porta anche la firma di Giacomo EVA, prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing. Una ballad electro-pop autobiografica, dai suoni attuali, che rappresenta in pieno lo stile dell’artista romana.

Video “MaleMale”: https://youtu.be/d6HfG69t2wM

“Ho scritto questo pezzo per liberarmi e nello stesso tempo per tirare fuori il mio benessere o malessere interiore. Sento il bisogno di scrivere e di sottolineare il fatto di quanto possa essere difficile non essere sempre compresi. È un brano che parla di me e di ciò che si muove all’interno della mia anima. Questo pezzo è una vera e propria storia che fa parte del mio passato, della mia infanzia, dove svariate volte veniva a mancare addirittura la voglia di gridare e in particolare la voglia di giocare. Ho deciso di tirare tutto fuori e trascrivere il tutto su un foglio bianco, che ora non lo è più ma si chiama ‘MaleMale’ ovvero la mia storia” ci spiega Michelle.