Fuori ora “Attimi per attimi” il nuovo singolo di Gipsy Fiorucci”Attimi per attimi” è il nuovo singolo della cantautrice umbra Gipsy Fiorucci dal 14 aprile su tutti gli store e nelle radio.

Torna la voce rock che è stata finalista al teatro Ariston al Festival Sanremo Rock, Gipsy Fiorucci, con una ballata struggente, sonorità dal sapore internazionale, parlando di quell’amore con la “A” maiuscola che spesso crediamo di poter vivere solo nelle favole.

“In un momento come quello che stiamo vivendo, in un mondo che sempre più ci allontana dal nostro bambino interiore e dalle nostre radici, è molto importante riscoprire e nutrire la nostra parte più ‘fanciullesca’. E’ fondamentale tornare a credere nelle bellezza delle favole. Dobbiamo mantenere sempre alta la fiamma della speranza per lasciare spazio ai ‘lieto fine'” ci spiega la cantautrice.

Link videoclip “Attimi per attimi”: https://youtu.be/Y6XU2k9H4zg

Il brano, scritto dalla stessa Gipsy e Manuel Auteri, con la produzione artistica di Renato Droghetti, è estratto dall’album “Protagonista del Finale” (SanLucaSound). E’ una canzone di grande impatto emotivo, dal sound intenso e graffiante, che attraverso la voce carismatica dell’artista riesce a sprigionare un’energia capace di trasportare l’ascoltatore in un’altra dimensione.

Nel videoclip, con la regia di Lorenzo Lombardi (direzione artistica) e N. Santi Amantini (cinematographer), Gipsy, immersa in un’atmosfera di mistero con sfumature gotiche e suggestive, racconta il tormento di un amore che pensa, desidera, scrive e di cui implora il ritorno. L’artista impersonifica gli immaginari di alcune tra le storie più conosciute da “Cappuccetto Rosso” a “La Bella e la Bestia”. La protagonista è avvolta in una dualità fatta di luce ed ombra, sentimento e tormento, in una sorta di fuga e desiderio in cui il “Lupo” (Giovanni Pucci), che la cerca, la brama e l’insegue, rappresenta le nostre paure inconsce che affrontiamo nel vivere l’amore. Una storia romantica, passionale e fatale al tempo stesso che attraverso immagini evocative ne incarna la vera essenza fiabesca e riesce a scuoterci dentro.

“Attimi per attimi” rispecchia in pieno le caratteristiche che da sempre contraddistinguono la cantautrice: un’energia potente e una voce graffiante che si sposano perfettamente con la parte più intima ed emozionale della stessa e ne mettono in risalto la personalità carismatica.