Sarà tra gli eventi mondani più esclusivi dell’estate italiana, la seconda edizione del Premio Calici di Stelle alle Stelle dello Spettacolo. Appuntamento che si rinnova nel territorio del Chianti Senese, per la precisione a Castelnuovo Berardenga. Promosso da Altrove Teatro Festival e Casale Rosennano in sinergia con l’amministrazione comunale. Sono state dunque ufficializzate le date. Il Premio si terrà venerdì 6 e sabato 7 agosto.

* Il primo giorno è prevista la serata di gala con i protagonisti e i premiati, le autorità e un pubblico ristretto.

* La seconda sera vedrà piazza Marconi accendersi con la Musical Night, nel corso della quale il Sindaco di Castelnuovo e le altre autorità consegneranno i prestigiosi riconoscimenti a 7 protagonisti della musica legger, del musical e della prosa italiani.

Un evento unico nel suo genere che collega idealmente e fattivamente le arti della scena alla preziosità dell’enologia, riscoprendo il matrimonio virtuoso tra Dioniso e le Muse, celebrato nel teatro classico e consacrato nel rinascimento da Lorenzo il Magnifico. Infatti alle caratteristiche artistiche di ciascun premiato sarà abbinato un vino, individuato da un sommelier, che in qualche modo ne rispecchia colori e corposità. “Torniamo a restituire centralità e dignità alle arti della musica e della parola, del teatro, che hanno duramente sofferto in questo lungo periodo di pandemia – sottolinea il direttore artistico Marco Predieri – e al contempo riportiamo sul territorio un turismo di qualità, interessato alla cultura e alla storia e ai suoi frutti più preziosi. Sarà una festa, un sogno di mezza estate, che riporterà un po’ di mondanità e leggerezza nelle nostre vite, sia pur nel rispetto di tutte le norme di prevenzioni che saranno ancora vigenti”. I nomi degli artisti coinvolti e dei premiati restano per il momento ancora top secret, verranno svelati presto in una conferenza stampa nazionale. ” Vogliamo tenere ancora un po’ di suspense – ammicca il direttore artistico – ma vi assicuro che si tratta di nomi importantissimi della musica leggera, del cantautorato, del musical e della prosa nazionali. Posso anticipare però la partecipazione del Trio Vocale “Le Signorine”, perché il loro nuovo spettacolo, “Un caffè coi cantautori”, impreziosirà la serata di gala del 6 agosto, dopo la cena, sempre nel suggestivo scenario della casa vinicola di Villa a Sesta”. La direzione musicale quest’anno è affidata a Eleonora Beddini, giovane pianista e compositrice tra le più apprezzate della sua generazione, che recentemente è stata anche pianista ufficiale della versione italiana del musical Disney Mary Poppins. Altre due anticipazioni riguardano l’attrice che affiancherà il direttore artistico nella conduzione dell’evento, Maria Rita Scibetta, e la madrina Francesca Nunzi, lo scorso anno tra i premiati, che sarà anche protagonista di un omaggio al Maestro Gigi Proietti. Per chi si volesse informazioni sulle modalità di partecipazione è disponibile il numero 340.2533065. L’organizzazione prevede inoltre, per gli ospiti che vorranno vivere in completezza questo evento, la possibilità di soggiorno (tre giorni e due notti) nel borgo medievale di Rosennano, dove risiederanno anche gli artisti stessi.