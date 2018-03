Spagna – Argentina, i media sudamericani surclassano la squadra dopo la pesante sconfitta

La partita andata in scena ieri tra Spagna e Argentina si è rivelata chiaramente una gara a senso unico, con la squadra di Sampaoli che è uscita distrutta con un impietoso risultato di 6-1, con una splendida tripletta di Isco e con le reti di Diego Costa, Thiago Alcantara e Iago Aspas.

La squadra ha avuto un pessimo approccio alla partita e una volta che la Spagna ha preso il sopravvento, il risultato è solamente peggiorato. La stampa argentina ha surclassato il tecnico e tutta la rosa, poiché il risultato di ieri assume un valore fondamentale per quanto riguarda la storia delle statistiche negli scontri diretti tra le due squadre, anche perché 6-1 è un risultato che fa abbastanza rumore già da solo.

il Clarin, scrive “Catastrofe a Madrid. La Spagna ha schiacciato la nazionale con una vittoria per la storia” e aggiunge: “la Spagna ha tutto ciò che Jorge Sampaoli vuole per l’Argentina”.

Per il quotidiano sportivo Olè si è trattato di “un colpo storico”, un ko “tremendo, di quelli che fanno male. Sei gol contro non è normale e la danza della Spagna è stata terribile”.

Quanto colpisce questa vittoria a meno di tre mesi dalla Coppa del Mondo! “. L’altro grande quotidiano argentino, la Nacion parla di “pugno in faccia, un vero bagno” e sottolinea che “senza Messi la squadra ha sofferto”.