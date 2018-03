Juventus – Milan, Barzagli avverte Bonucci: “Dopo il saluto ognuno darà battaglia”

Il big match tra Juventus e Milan è ormai alle porte e l’atmosfera diventa sempre più calda con il passare dei giorni e delle ore, specialmente per Leonardo Bonucci che tornerà all’Allianz Stadium da avversario e incontrerà la sua ex squadra.

A parlare di questa vicenda è stato l’ex compagno Andrea Barzagli, che ha parlato ai microfoni di Sky delle sue impressioni riguardanti il match e sopratutto dell’effetto che fa vedere Bonucci da avversario dopo tanti anni vincenti insieme: “Il ritorno di Bonucci? Per me e penso per tutti quanti noi non cambierà molto, ma penso che per Leo sarà una partita speciale, perché torna all’Allianz Stadium contro la sua ex squadra dove comunque sia ha compagni e anche amici e abbiamo veramente condiviso anni bellissimi. Credo che per lui sarà molto emozionante e chiaramente anche per noi vederlo in un’altra squadra farà una certa impressione però una volta salutati sul campo ognuno darà battaglia”.