Juventus – Milan, Kessiè scatenato: “Vinciamo 2-0 e segno anche io”

Il centrocampista rossonero è molto carico in vista del big match di sabato con i bianconeri

Grande attesa per il big match tra Juventus e Milan che si giocherà il prossimo sabato all’Allianz Stadium. L’atmosfera è già alle stelle per squadra, tifosi e sopratutto giocatori. Parlando proprio dei protagonisti, Franck Kessiè si è esaltato ai microfoni di Sky Sport, avanzando pronostici particolari in vista del grande incontro.

Il centrocampista rossonero ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è vincere, vogliamo i tre punti per andare avanti. La Juventus è una grande squadra, sarà una gara molto difficile, ma noi dovremo andare lì per fare punti e proseguire la nostra crescita. Chi toglierei ai bianconeri? Buffon, è un grande portiere. Ogni volta che lo vedo mi fa venire voglia di giocare fino a 40 anni. Pronostico? Vinciamo noi 2-0. Con un mio gol anche. Gattuso? E’ un grande allenatore, sono convinto che vincerà molto come ha fatto da calciatore”.