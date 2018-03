Valentino Rossi parla di Buffon: “Deve assolutamente continuare”

Dopo alcune voci e dubbi sul futuro di Valentino Rossi, i due anni di contratto, che legheranno il nove volte campione del mondo alla casa giapponese della Yamaha si sono concretizzati. Parlando di veterani dello sport è stato divertente ascoltare il parere di un mito che parla di un altro mito, poiché il dottore, durante un’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”, ha espresso il suo parere su quello che dovrebbe essere il futuro di Gianluigi Buffon.

“Deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui sappia se può essere ancora al top. Critiche per il ritorno in Nazionale? Secondo me dà più gusto ed è più facile dire che uno è finito, invece di riconoscere come abbia le palle e sia ancora lì a provarci. Ci sono due tipi di persone: quelli che apprezzano se un altro è un grande, e godono un po’ anche loro. E quelli invidiosi, che riflettono la propria piccolezza sugli altri. In Italia va di moda farlo”.

Parole molto interessanti, specialmente se pronunciate da Valentino Rossi, uno che nella vita oltre ad avere il talento ha sempre avuto una determinazione e una professionalità fuori dal comune, proprio come Buffon. Chissà se il portierone bianconero ascolterà il consiglio del 46, intanto rimaniamo attenti sia sul Motomondiale che sulla Serie A, che in futuro potrebbero riservare sorprese importanti per entrambi i campioni.