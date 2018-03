Russia – Francia, cori razzisti durante il match

Quello che è successo a San Pietroburgo durante l’amichevole tra Russia e Francia non è certamente di buon auspicio in vista dei prossimi Mondiali, anche perché mancano solamente 3 mesi al grande torneo, che si disputerà proprio in Russia.

Il match tra Russia e Francia è terminato 3-1 in favore della squadra ospite, con la doppietta di Mbappè e la rete di Pogba, che hanno di fatto reso inutile il gol della bandiera russo messo a segno da Smolov. Per quanto riguarda la questione razzismo, il ministro dello Sport francese, Laura Flessel, ha chiesto l’intervento della Federazione mondiale e su Twitter ha scritto “il razzismo non deve avere spazio sul campo di calcio”.