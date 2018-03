Funerali Mondonico, l’ultimo saluto al tecnico è ricco di commozione

I tifosi di tutte le squadre si sono riuniti per salutare il tecnico

Emiliano Mondonico si è spento qualche giorno fa e la notizia ha sconvolto gran parte del mondo del calcio, specialmente perché fino a poco tempo prima si è dovuto affrontare un altro lutto, ovvero la perdita di Davide Astori.

Mondonico ha lottato per anni contro il cancro e l’ha fatto con grandissima tenacia, fino a quando la malattia ha preso il sopravvento e ha lasciato poche speranze al tecnico. Durante i funerali avvenuti a Rivolta d’Adda, paese in provincia di Cremona, diversi tifosi di tutte le squadre si sono riuniti per dare il loro ultimo saluto a Mondonico.

“Mondo alzaci una sedia” è stato uno dei cori principali che hanno accompagnato l’ultimo saluto a Mondonico, con tanto di riferimento allo storico Torino Ajax, dove l’allenatore accennò a tale gesto in una protesta contro l’arbitro.