Juventus – Real Madrid, grande accoglienza a Torino per Cristiano Ronaldo

Juventus – Real Madrid è ormai alle porte e la posta in gioco è molto alta per quanto riguarda le sorti di questa stagione, motivo per cui i bianconeri sanno che per giocarsi questa gara servirà una grande prestazione.

I blancos quest’oggi sono ufficialmente sbarcati a Torino, ricevendo una grande accoglienza proprio nei pressi dell’hotel dove la squadra di Zidane si è recata. Ovviamente il maggior calore è stato espresso anche nei confronti di Cristiano Ronaldo, castigatore dei bianconeri nella scorsa finale, ma allo stesso tempo idolo per le sue qualità riconosciute ormai da tempo in tutto il mondo.

Nonostante qualche fischio la maggior parte dei tifosi bianconeri avevano il desiderio di scattare qualche selfie insieme a CR7, Zidane e qualunque altra stella madrilena, dimostrando comunque riconoscenza nei confronti di quella che negli ultimi anni è stata una squadra che ha ottenuto grandissimi risultati.