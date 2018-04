Premier League, Manchester City ad un passo dal titolo

Dopo la vittoria contro l’Everton il Manchester City ha consolidato sempre di più la sua posizione, motivo per cui la Premier adesso è solamente ad un passo. Alla squadra di Guardiola basterebbe vincere il prossimo match contro i rivali del Manchester United per aggiudicarsi matematicamente il titolo.

Sicuramente il derby di Manchester non è certamente la partita migliore per cercare di ottenere una vittoria matematica, specialmente perché i Red Devils sono i secondi in classifica e non avranno intenzione di rendere la vita facile ai rivali di sempre, anche se le loro possibilità di rimonta nella graduatoria entro la fine del campionato sono pochissime.

Festeggiare la vittoria della Premier League proprio nel match contro i rivali protrebbe essere un grande stimolo per la squadra di Guardiola, che fino ad adesso ha disputato una grandissima stagione.