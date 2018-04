Ibrahimovic sminuisce la rovesciata di Ronaldo: “Provi a farla da 40 metri”

Dopo la spettacolare rovesciata di Cristiano Ronaldo tutto il mondo non ha potuto far altro che applaudire e ammirare un gesto tecnico praticamente perfetto. L’Allianz Stadium si è letteralmente alzato in piedi ed è stato la conferma che di fronte alla qualità e al talento ci si può solo inchinare.

Nonostante i numerosi complimenti per il gol realizzato, Ronaldo ha ricevuto anche una critica da un collega particolare che si è trasferito da poco in MLS, ovvero Zlatan Ibrahimovic, che ha commentato a caldo il gol del portoghese del Real Madrid: “Il gol di Cristiano Ronaldo contro la Juve? Gran bel gesto atletico.Ora faccia una cosa: riprovi a farlo, però a quaranta metri di distanza”, ha dichiarato lo svedese negli studi di ESPN SportsCenter