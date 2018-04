Juventus, Marchisio invita i tifosi a non scoraggiarsi: “chi non ci crede non è juventino”

La sconfitta di ieri sera ha ridimensionato il percorso e le aspettative della Juventus, partita ad inizio stagione per dominare su tutti i fronti e di conseguenza abbattuta ieri sera da un Real Madrid superiore su tutti i punti di vista. Tutti questi elementi messi insieme hanno di certo scoraggiato i tifosi, che forse credevano che il sogno Champions potesse realizzarsi davvero.

Tuttavia c’è ancora qualcuno che ha invitato tutti a rimanere concentrati e sopratutto a credere nell’impresa, ovvero Claudio Marchisio, che nonostante ieri sera non abbia messo piede in campo, dimostra sempre di avere la Juventus nel cuore: “Sarà durissima ma faremo di tutto per provarci. Chi crede che sia già finita è perché non è uno di noi. Il gol di Cristiano Ronaldo una magia. L’applauso dello Stadium un gesto bellissimo che rende fieri. Forza Juve! Lo diciamo forte, lo diciamo con orgoglio”.