Real Madrid, anche LeBron James si complimenta con Cristiano Ronaldo

La netta supremazia del Real Madrid sulla Juventus è stata chiara fin dall’inizio del match, con Cristiano Ronaldo che ha subito portato in vantaggio la sua squadra al terzo minuto di gioco. Fino alla classica rete firmata dal portoghese, tutto sembrava ancora in gioco per la squadra di Allegri.

Nel momento in cui Ronaldo ha deciso di strafare e realizzare anche il secondo gol-capolavoro, il mondo non ha potuto fare altro che complimentarsi con lui. Tra tutti coloro che hanno elogiato la stella del Real Madrid, spicca un personaggio in particolare, ovvero LeBron James, che sul suo profilo Instagram ha postato la foto del gesto tecnico con una didascalia ironica: “Non ti stai divertendo? Cristiano questo non è corretto. Cattivo!!”