Liverpool – Manchester City, preso d’assalto il pullman degli ospiti prima del match

Prima del match tra Liverpool e Manchester City, andato in scena ieri sera ad Anfield e valido per il passaggio alle semifinali di Champions League, i tifosi del padroni di casa hanno riservato un accoglienza non da poco nei confronti della squadra di Guardiola. Il pullman della capolista è stato letteralmente assaltato dai tifosi avversari.

Bottiglie di vetro e fumogeni sono diventate delle vere e proprie armi da scagliare contro il pullman della squadra e tutto questo è avvenuto di fronte alla polizia, che non ha potuto fare molto nei confronti del fiume di tifosi che si è accanito contro gli avversari.

Liverpool che tra l’altro ha vinto con un netto 3-0 nel match andato in scena ieri sera, ma sicuramente l’accoglienza da parte dei tifosi può avere influito un minimo sulla prestazione della squadra di Guardiola, che nonostante la netta sconfitta è ormai ad un passo dalla vittoria in Premier League.