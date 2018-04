Intervista esclusiva al pugile Giacobbe Fragomeni (VIDEO)

Grande successo per l'evento presso la Primitive Jym che ha visto protagonista il pugile

Questa mattina si è tenuto uno stage di boxe presso la palestra Primitive Gym di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha visto protagonista l’ex campione del mondo WBC Giacobbe Fragomeni. Il pugile ha dato qualche insegnamento a diversi ragazzi che sognano di fare strada in questo sport, rivelando qualche piccolo segreto per raggiungere risultati importanti.

Giacobbe Fragomeni oltre ad essere un grandissimo campione ha anche vinto “l’Isola dei Famosi” nel 2016 e rappresenta l’emblema del non mollare mai, poiché nonostante la vita può riservare delusioni, dolori e imprevisti, bisogna cercare di essere sempre forti e avere la testa sulle spalle. Forse è questa la morale più giusta per quest’uomo che con la passione, il talento e la dedizione è riuscito a dare una svolta alla sua vita, diventando un esempio per tutti.