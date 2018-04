Tre Milioni e mezzo di ragazzi in pista con i Trofei Di Milano. L’11 Maggio conclusione all’Arena con la “Maximarcia della Scuola”

Venerdì 11 Maggio, all’Arena Brera di Milano si concluderanno i “TROFEI DI MILANO 2018 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”, campionati interscolastici finalizzati alle attività motorie e all’incremento delle capacità intellettive dei giovani, al termine della “Tre giorni” di gare (9-10-11 Maggio) per le Scuole secondarie di 1° grado e per le Scuole primarie. Unici per riscontro e consensi nel panorama italiano dello “Sport nella Scuola”, i “Trofei di Milano 2018”, articolati quest’anno in 5 Aree (“Sport per Crescere”, “Sport e Valori”, “Sport e Cultura”, “Sport e Educazione”, “Sport e Alimentazione”), hanno registrato la partecipazione di 45.333 studenti di 92 Scuole che si aggiungono ai Tre milioni e mezzo dal 1964 ad oggi (un record!).