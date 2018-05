Real Madrid, arriva l’addio ufficiale di Zidane

Zinedine Zidane quest’oggi ha presentato le sue dimissioni come tecnico del Real Madrid, dopo la vittoria in finale contro il Liverpool che ha visto i blancos riconfermati sul tetto d’Europa per il terzo anno consecutivo. Il francese adesso è alla ricerca di nuove sfide che possano regalargli degli stimoli importanti per la sua carriera.

La notizia ha sconvolto il mondo del calcio, dando vita a diverse opzioni sull’eventuale profilo che potrebbe avere il prossimo tecnico che sarà sulla panchina madrilena il prossimo anno. Tra i nomi più quotati troviamo sicuramente quello di Antonio Conte, ormai in rotta definitiva con il Chelsea e pronto ad essere rimpiazzato da Sarri.

Zidane ha apertamente dichiarato di volersi prendere un anno sabbatico lontano da determinate pressioni, del resto dopo tre Champions consecutive tale affermazione risulta essere più che comprensibile da parte del francese, che secondo alcune voci di mercato potrebbe allenare la Francia dopo i Mondiali e in vista dei prossimi Europei.