Ligue 1, il Marsiglia sogna il colpo Balotelli

L'attaccante potrebbe rimanere in Francia pur cambiando squadra

Mario Balotelli è tornato da poco a vestire la maglia azzurra dopo 4 anni in cui l’attaccante ha dovuto ricominciare da zero dopo la disfatta nel Mondiale brasiliano. Supermario con il passare del tempo ha ritrovato la sua serenità, offrendo un contributo importante al suo Nizza con ben 26 gol in quest’ultima stagione.

Da diversi mesi ci sono state diverse indiscrezioni sul futuro di Balotelli, che secondo molti potrebbe tornare in Italia (si era parlato della Roma) oppure potrebbe scegliere di giocare ancora all’estero. Proprio nelle ultime ore è diventata sempre più forte l’opzione Marsiglia, che potrebbe portare il giocatore a rimanere in Francia.

Intanto il Nizza con il neo allenatore Patrick Vieira sembrerebbe che stia cercando di trattare con Balotelli per convincerlo a rimanere ancora sulla Costa Azzurra.