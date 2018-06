Mondiali Russia 2018, Francia: Mbappè a rischio per il match d’esordio

Grande ansia in Russia per le condizioni dell'attaccante

A soli 4 giorni dall’esordio contro l’Australia, la Nazionale Francese rischia di debuttare senza un uomo importante. Si tratta di Kylian Mbappé, attaccante 19venne del Psg, che nella giornata di oggi ha ricevuto un brutto colpo durante la seduta di allenamento.

Sembrerebbe che un entrata dura del connazionale Rami abbia causato dei danni non indifferenti alla caviglia di Mappe, che è stato costretto ad abbandonare l’allenamento. Non si sa ancora con certezza se il giocatore si riprenderà per il match d’esordio del Mondiale, ma i prossimi giorni saranno sicuramente decisivi per un eventuale recupero.