Mondiali Russia 2018, Egitto: Salah torna ad allenarsi con il gruppo

Dopo il tremendo infortunio subito in finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, Momo Salah quest’oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo della nazionale egiziana, scacciando la preoccupazione di una sua assenza e aumentando la possibilità del suo schieramento in campo.

Il giocatore ha dovuto fare un grande sforzo per rimettersi nuovamente in gioco e recuperare la condizione fisica ottimale, del resto colui che è stato uno dei maggiori protagonisti di questa stagione non poteva essere escluso da questo grande evento.