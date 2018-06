Buona la prima per la Russia: la manita sull’Arabia Saudita fa impazzire i tifosi

Esordio con il botto per la squadra di casa

Il Mondiale ha avuto il suo inizio ufficiale con la squadra ospitante che ha affrontato l’Arabia Saudita, regalando uno spettacolo ricco di gol e sopratutto all’altezza delle aspettative. Chi pensava che la Russia potesse cadere in qualche tonfo si sbagliava di grosso, poiché la matita finale ha parlato chiaro su quello che è stato l’andamento della gara.

La Russia trionfa per 5-0 alla prima partita del Mondiale giocato in casa con la doppietta di Denis Cerysev e le reti di Yuri Gazinskiy, Artem Dzjuba e Aleksandr Golovin. Nulla da fare per l’Arabia Saudita che ha avuto solamente la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.