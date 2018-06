Mondiali Russia 2018, il dito medio di Robbie Williams durante la cerimonia d’apertura

La star inglese dà il via alle prime polemiche della competizione

I Mondiali sono iniziati nella giornata di ieri, con uno spettacolo dentro e fuori dal campo per un evento che puntualmente attira tutti gli appassionati del mondo del calcio e non solo. Oltre alla spettacolare manita della Russia ai danni dell’Arabia Saudita, abbiamo avuto modo di assistere anche ad una splendida cerimonia di apertura.

Robbie Williams ha aperto ufficialmente le danze con alcuni suoi brani celebri, mostrando successivamente il dito medio davanti alle telecamere mentre eseguiva la sua esibizione. Sembrerebbe che il cantante non abbia digerito le critiche del pubblico, che affermava che quest’ultimo aveva accettato denaro in cambio della sua presenza alla cerimonia d’inaugurazione, ma evidentemente la star inglese ha sentito la necessità di rispondere in questo modo, poiché durante il brano “Rock Dj” il cantante ha modificato il ritornello delle parole affermando “L’ho fatto gratuitamente”.