Mondiali Russia 2018, il video shock dell’Isis è una minaccia per l’evento (VIDEO)

Nelle ultime ore la diffusione di un video dell’Isis mandato in rete da Daily Mail ha generato il panico tra tifosi, calciatori e organizzatori della più importante manifestazione di calcio, ovvero il Mondiale Russia 2018. All’interno di questo filmato si parla di “Un massacro come non l’avete mai visto fino ad ora”.

Parole chiare che lasciano intendere quale sia l’obiettivo dell’Isis per quanto riguarda la competizione Mondiale, non a caso sempre all’interno del filmato si vede chiaramente un uomo del califfato nei pressi dello stadio di Sochi, come a vigilare la situazione, con un fucile in mano e tuta mimetica.

Risulta comprensibile che dopo la diffusione di questo messaggio le forze di sicurezza sono aumentate per garantire il proseguimento del Mondiale.