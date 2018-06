Mondiali Russia 2018, la Francia vince soffrendo contro l’Australia

Ad aprire questa nuova giornata di Mondiali è stato il match tra Francia e Australia, con Pogba e compagni che per ottenere la vittoria hanno dovuto saper soffrire e reagire ai momenti difficili, contro una squadra che in difesa ha concesso pochissimo.

I francesi sono passati in vantaggio con un calcio di rigore per un dubbio fallo su Griezmann, che successivamente non sbaglia dagli 11 metri. Qualche minuto dopo un clamoroso fallo di mano da parte di Umtiti ha regalato il penalty del pareggio per l’Australia con Jedinak.

A decidere la partita è stata una grande azione della Francia, che all’80′ ha visto Pogba provare una conclusione che è stata deviata e ha superato la linea di porta, beffando il portiere avversario. Per i francesi una vittoria sofferta e molto più difficile di quanto si potesse pensare.