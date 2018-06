Mondiali Russia 2018, tra caos e paura: taxi travolge 7 pedoni a Mosca

Una tragedia sfiorata a Mosca per via di un grave incidente

Attimi di paura a Mosca per via di un pericolosissimo incidente che ha visto coinvolti ben 7 pedoni, con un taxi che improvvisamente è salito sul marciapiede e ha iniziato a prendere di mira tutti come se fossero dei birilli.

Per fortuna non ci sono state vittime, ma a riguardare il video con attenzione si capisce innanzi tutto l’intenzionalità dell’azione e sopratutto la brutalità e il rischio della situazione. Dopo aver travolto i pedoni l’autista ha cercato di scappare ma è stato bloccato da altre persone che hanno ostacolato la fuga.

Sembrerebbe che in questo caso l’uomo non abbia nulla a che vedere con dei complotti terroristici, ma in tema Mondiali l’allerta è sempre al massimo, poiché tutta l’attenzione mediatica e non solo in questo momento è concentrata proprio in Russia.

Per vedere il video clicca sul link successivo:

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2018/06/16/taxi-travolge-pedoni-a-mosca-7-feriti_d20ed24a-5109-484c-b09d-8d45c81041a1.html