Croazia, Kalinic finge un malore e si rifiuta di entrare in campo: Rischio esclusione dal Mondiale

Durante il match tra Croazia e Nigeria è successo un qualcosa di insolito, poiché nel momento in cui Nicola Kalinic doveva fare il suo ingresso in campo nella ripresa, si è rifiutato di entrare per via di un finto mal di schiena.

Secondo quanto riportato dal sito croato 24sata.hr, l’attaccante non avrebbe digerito le scelte tecniche del ct Zlatko Dalic, che ha preferito schierare dal primo minuto Kramaric e Rebic, lasciando in panchina proprio Kalinic.

Quest’oggi è prevista una conferenza alle ore 16.15 dove si saprà la scelta definitiva proprio su Kalinic, che potrebbe essere rispedito a casa dal ct per questo suo atteggiamento, ritenuto sbagliato da parte dei tifosi e non solo.