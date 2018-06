Mondiali Russia 2018, Belgio nel segno di Mertens e Lukaku: esordio positivo contro il Panama

Il Belgio ottiene una vittoria molto importante per 3-0 al debutto contro il Panama, con un match che in partenza sembrava molto più semplice per Hazard e compagni, ma la fisicità e la difesa molto bassa degli avversari hanno reso il match molto più difficile del previsto nei primi 45 minuti.

A sbloccare la gara è stato un incredibile gol di Dries Mertens, che al 47′ con un incredibile destro al volo ha insaccato il pallone in stile Playstation dove il portiere non poteva arrivare. Nonostante il gol subito Panama ha cercato una reazione, non trovando mai la via del gol, fino a quando al 69′ un cross di esterno di De Bruyne trova libero Lukaku in area di rigore, che di testa insacca il pallone in rete.

Sul finale di gara Lukaku si concede il bis su assist di Hazard e tutto solo davanti al portiere insacca il pallone con un semplice scavetto al 75′ minuto, chiudendo ogni speranza di recupero al Panama, che nonostante la netta inferiorità sotto il punto di vista tecnico ha giocato comunque con onore.