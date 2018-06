Mondiali Russia 2018, trionfo sul finale per l’Inghilterra: Tunisia ko

L’Inghilterra ottiene una vittoria importantissima nell’ultimo match di giornata del Mondiale, che ha visto una Tunisia che ha dato filo da torcere fino all’ultimo minuto, ma a far pendere l’ago della bilancia in favore degli inglesi è stato Harry Kane, che con una splendida doppietta ha fatto la differenza.

La squadra di Southgate è passata inizialmente in vantaggio all’11′ proprio con Harry Kane, ma a soli dieci minuti dal termine della prima frazione di gioco, la Tunisia è riuscita ad ottenere un calcio di rigore, che è stato successivamente trasformato da Ferjani Sassi con grande freddezza.

Nella ripresa l’Inghilterra ha cercato insistentemente il raddoppio per riportarsi in vantaggio nuovamente, ma la Tunisia è riuscita a resistere per gran parte della gara, fino a quando un calcio d’angolo non si è trasformato in una nuova grande occasione per Harry Kane, che con una grande incornata di testa insacca il pallone in rete e con una splendida doppietta regala la vittoria ai suoi proprio allo scadere.