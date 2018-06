Mondiali Russia 2018, il Giappone si impone sulla Colombia: Osako decide il match

Trionfo importante per i giapponesi che ottengono punti importanti all'esordio

Ad aprire la giornata di oggi per quanto riguarda i Mondiali Russia 2018 è stato il match tra Colombia e Giappone, che si sono affrontate alle ore 14, dando vita ad un match molto combattuto. A trionfare sono stati i giapponesi, che inizialmente sono passati in vantaggio con un rigore trasformato da Kagawa al 6′ minuto.

L’espulsione di Carlos Sanchez arrivata al 3′ minuto di gioco ha condizionato in modo negativo il match della Colombia, che nonostante il gol subito su rigore è riuscita ad entrare successivamente in partita con il momentaneo pareggio firmato da Juan Fernando Quintero al 39′.

Quando tutto sembra essere tornato in equilibrio la rete di Osako al 73′ è risultata essere decisiva per il trionfo del Giappone, che esordisce nel migliore dei modi in questo Mondiale, ma adesso resta da verificare l’eventuale continuità di questa nazionale nelle prossime gare