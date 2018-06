Importante vittoria del Senegal contro la Polonia, che nel match del pomeriggio è riuscito ad avere la meglio grazie alla rete di Niang e l’autogol di Clonek, decisivo per la sconfitta polacca. Nonostante i diversi tentativi, Lewandowski e compagni non sono riusciti a trovare la via del gol.

La Polonia è riuscita a concretizzare solamente una sola occasione nel finale, con Krychowiak che all’86′ minuto è riuscito ad accorciare le distanze ma non a raggiungere gli avversari.