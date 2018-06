Mondiali Russia 2018, Paul McCartney ringrazia Kane per la vittoria dell’Inghilterra

La vittoria ottenuta ieri sera dall’Inghilterra ha regalato una grandissima gioia ai tifosi, specialmente se consideriamo che la rete decisiva di Harry Kane è arrivata proprio allo scadere, con la Tunisia che è stata costretta ad arrendersi.

Harry Kane è stato il protagonista assoluto della serata, poiché con la sua doppietta ha fatto pendere l’ago della bilancia in favore degli inglesi. Tra i tanti tifosi illustri che hanno gioito per la vittoria della nazionale, spicca sicuramente Paul McCartney, che sul suo profilo Instagram ha espresso la sua opinione sul successo contro la Tunisia: “Grazie per il regalo di compleanno, sono felicissimo”. Un bel modo per festeggiare 76 anni.