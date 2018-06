La Russia non perdona: dopo la manita all’Arabia Saudita arriva il tris contro l’Egitto

Nella serata di ieri la Russia ha ottenuto ancora una vittoria contro l’Egitto, riuscendo a qualificarsi direttamente alla fase successiva. Il 3-1 ha parlato chiaro su quella che è stata la differenza in campo.

All’esordio la Russia ha nettamente dominato il match contro l’Arabia Saudita realizzando ben 5 gol e adesso tutti si chiedono dove può effettivamente arrivare questa squadra. Sicuramente il fatto di giocare un Mondiale in casa sta dando una carica in più alla squadra di Čerčesov, ma non si può non sottolineare che il livello di Egitto e Arabia Saudita non è poi così alto.

Resta quindi la curiosità di vedere come la Russia se la caverà nel momento in cui dovrà avere a che fare con squadre più forti, poiché sarà proprio in quel momento che il team ospitante dovrà onorare al meglio la competizione.