Mondiali Russia 2018, Brasile: Neymar rischia di saltare la Costa Rica

Neymar ha lasciato il campo di allenamento del Brasile dopo aver effettuato solamente 15 minuti di torello. L’attaccante del Psg si è toccato più volte la caviglia destra ed è tornato negli spogliatoi assistito dallo staff medico.

Il giocatore ha già dovuto fare molti sforzi per essere presente al Mondiale russo, con un recupero record dopo un brutto infortunio con il Psg. Tuttavia Neymar sembrerebbe non aver risolto a pieno tutti i problemi, anche perché nel match d’esordio contro la Svizzera, il brasiliano ha subito ben 10 falli, che sicuramente non hanno contribuito a migliorare la sua condizione fisica.