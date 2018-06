Mondiali Russia 2018, Portogallo trascinato ancora da un Ronaldo mostruoso: quarto gol in due partite

Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta una macchina da guerra, grazie alla rete segnata oggi contro il Marocco, la quarta in sole due partite del Mondiale, con il Portogallo che dopo lo spettacolare 3-3 con la Spagna riesce a trionfare 1-0 nel match odierno. Il portoghese nonostante sia rimasto per gran parte di gara fuori dal gioco per via dei diversi attacchi del Marocco è riuscito comunque a fare la differenza come solo i grandi campioni sanno fare.

Il Marocco subito dopo aver subito il gol è riuscito ad avere una grande reazione, mettendo anche in difficoltà il Portogallo, che è comunque riuscito a soffrire e a dimostrare di saper affrontare anche i momenti di difficoltà.

Per il cinque volte pallone d’oro si tratta del quarto gol in sole due partite del Mondiale, che gli permette di confermarsi il vero trascinatore del Portogallo, oltre ad essere già capocannoniere.