Mondiali Russia 2018, Uruguay agli ottavi: battuta l’Arabia Saudita con una rete di Suarez

Vittoria importante quest’oggi per l’Uruguay, che supera l’Arabia Saudita e si qualifica aritmeticamente agli ottavi di finale di questo Mondiale. Ad essere decisiva è stata la rete di Suarez al 23′ minuto. Una qualificazione ottenuta grazie ad un buon equilibrio in difesa e nel possesso palla, che ha permesso Cavani e compagni di subire pochissimo, pur avendo realizzato solamente due gol in due partite.

Nulla da fare per l’Arabia Saudita, che dopo i 5 gol subiti dalla Russia all’esordio, raccoglie una nuova sconfitta ed è costretta all’eliminazione dopo 0 punti in due partite.