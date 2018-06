Mondiali Russia 2018, Cristiano Ronaldo e il mistero del pizzetto: “Una scommessa con Quaresma”

In questi giorni si è parlato moltissimo di Cristiano Ronaldo, che si sta rivelando il protagonista assoluto di questo Mondiale per quanto riguarda le prime partite. Tuttavia non si parla solamente dei quattro gol in due partite e dell’importanza per il Portogallo di avere in campo il 5 volte pallone d’oro.

L’attenzione si è anche rivolta alla scelta del giocatore di lasciarsi il pizzetto, che secondo molti era stata data inizialmente da motivi legati al rivale Lionel Messi, ma nel post partita tra Portogallo e Marocco, il campione del Real Madrid ha dichiarato che il motivo di questa scelta è completamente diverso da quello che tutti immaginavano: “Questo nuovo look e quel festeggiamento nascono da uno scherzo con Quaresma. Eravamo in sauna il giorno prima della partita contro la Spagna e mi stavo radendo – ha spiegato il fuoriclasse lusitiano – Ho lasciato una piccola parte di barba e gli ho detto: ‘Se segno domani non me la taglio più fino alla fine del Mondiale’. Ho fatto goal e ho mantenuto la promessa, ora speriamo di continuare”.