Mondiali Russia 2018, Sergio Ramos: “Messi è il top in Argentina”

Nella serata di ieri la Spagna ha ottenuto una vittoria importantissima contro l’Iran, che ha permesso a Sergio Ramos e compagni di agganciare il Portogallo nella classifica del girone, che nel pomeriggio aveva superato il Marocco con la rete di Cristiano Ronaldo.

Nelle ultime ore ha fatto parlare molto un diverbio a distanza tra il difensore spagnolo Sergio Ramos e Diego Armando Maradona. Il Pibe nelle ultime ore ha dichiarato di preferire Godin al giocatore del Real Madrid: “Quando parliamo di difensori, si dice che Sergio Ramos è un crack. Ma non è così, un crack è Godìn che difende e fa anche gol”.

Per dare risposta alle dichiarazioni dell’argentino, Sergio Ramos ha dichiarato di preferire Messi, nonostante la grande rivalità con il numero 10 del Barcellona: “Maradona era certamente un fenomeno, ma in Argentina sanno benissimo che è distante anni luce dal miglior calciatore argentino della storia che per me è Leo Messi”.