Mondiali Russia 2018, Argentina ad un passo dall’eliminazione

Nella giornata di ieri l’Argentina ha subito una sconfitta pesantissima ed inaspettata contro la Croazia, con il risultato finale di 3-0 che non lascia alcuna scusa all’Albiceleste. Le reti di Rebic, Modric e Rakitic hanno fatto cadere nel baratro un Messi inconcludente come poche volte in carriera, insieme a Dybala e Higuain sempre fuori dal gioco della squadra.

Dopo il pareggio nella gara d’esordio e la sconfitta arrivata ieri, l’Argentina si trova con un solo punto nella classifica del suo girone, che vede la Croazia a punteggio pieno a quota 6, con la gara di oggi tra Islanda e Nigeria che dirà molto su quello che sarà il futuro di Messi e compagni.