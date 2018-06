Mondiali Russia 2018, Neymar e Coutinho regalano la vittoria nel finale

Il primo match dei Mondiali per quanto riguarda la giornata di oggi ha visto il Brasile strappare una vittoria importantissima sul finale. Nonostante una partita a senso unico in favore dei verdeoro, la Costa Rica era riuscita a resistere agli attacchi brasiliani, grazie anche al contributo di Navas, autore di diversi interventi decisivi.

Un Brasile che ha dimostrato qualche difficoltà nella manovra di costruzione, puntando principalmente sulle giocate individuali di Neymar, contro una Costa Rica che ha giocato di fisico cercando le ripartenze. Nel finale di gara Coutinho ha trovato il lampo decisivo nei minuti di recupero.

A chiudere la gara è stato Neymar, che sempre nei minuti di recupero ha messo la gara in cassaforte, chiudendo la gara sul 2-0 per i brasiliani, che per gran parte della partita hanno sofferto la fisicità della Costa Rica, ottenendo una vittoria meritata per le numerose occasioni create nell’arco dei 90 minuti.