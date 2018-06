Mondiali Russia 2018, Svizzera nel segno di Shaquiri: vittoria importantissima contro la Serbia

Serbia e Svizzera terminano l’incontro sull’2-1 con la situazione del girone che si deciderà inevitabilmente nelle ultime due gare del girone, dove le sfide saranno Brasile – Serbia e Svizzera Costa Rica.

Un match in cui la Serbia ha buttato via l’occasione di poter ottenere la qualificazione matematica, ma allo stesso tempo la Svizzera avrebbe meritato molto di più viste le azioni in campo. La situazione legata al girone adesso vede Brasile e Svizzera a 4 punti, Serbia 3 punti e Costa Rica a quota 0.

A passare in vantaggio nel match di questa sera è stata la Serbia con la rete di Mitrovic al 5′ minuto. All’inizio della ripresa Xhaka ha riportato la situazione in parità al 52′, con la Svizzera che successivamente ha preso il controllo della gara e sul finale è riuscita a trionfare grazie alla splendida rete dell’ex interista Shaquiri.