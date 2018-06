Possibili test antidoping per la Russia dopo le due vittorie

I padroni di casa della Russia hanno dimostrato di onorare al meglio il Mondiale in casa fino a questo momento, con due nette vittorie che hanno portato la squadra di Stanislav Čerčesov a staccare il biglietto per gli ottavi di finale.

Tuttavia c’è chi non è convinto di queste prestazioni, come ad esempio Travis Tygard, capo dell’agenzia antidoping americana, che ha chiesto alla FIFA di sottoporre la nazionale russa ad un controllo antidoping:“La nazionale russa deve sottoporsi a dei test aggressivi per salvaguardare la fiducia del pubblico verso l’integrità dei Mondiali” ha dichiarato Tygart. “Le regole internazionali”- ha aggiunto – prevedono che miglioramenti improvvisi nelle prestazioni di una squadra devono essere indagati”.