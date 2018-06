Mondiali Russia 2018, a Bronnitsy i preparativi per il compleanno di Messi

L’Argentina sta attraversando un momento molto delicato in questo Mondiale, poiché il pareggio con l’Islanda e la netta sconfitta per 3-0 contro la Croazia hanno messo Messi e compagni in una situazione che non rappresenta il massimo della tranquillità.

Tuttavia la vittoria di ieri da parte della Nigeria ha permesso agli argentini di poter decidere il loro destino attraverso l’ultima partita del girone, dove l’Argentina non potrà più commettere passi falsi. Intanto dalle parti di Bronnitsy, quartier generale dell’Albiceleste, ci si sta organizzando per il 31esimo compleanno di Lionel Messi, cercando anche un modo di consolare l’argentino dopo queste due uscite negative.

Alle ore 14 ci sarà un concerto in onore di Messi, mentre alle 19 ci sarà una torta in suo onore. Un modo molto accogliente di accogliere il 5 volte pallone d’oro, stimato moltissimo dalla gente del luogo, che vuole fare di tutto per onorare l’ospitalità del numero 10 del Barcellona.