Mondiali Russia 2018, Argentina: la rabbia di Maradona contro Sampaoli

Per l’Argentina è un momento di grande pressione, ma dopo la sconfitta contro la Croazia si è aperto uno spiraglio grazie alla vittoria della Nigeria, che tiene ancora vivi i sogni di Messi e compagni per il passaggio del turno, che passerà proprio dallo scontro diretto contro i nigeriani.

Tuttavia l’Albiceleste ha dimostrato molte difficoltà sul campo, con Diego Armando Maradona che ha avuto un duro sfogo contro il ct Sampaoli: “Ho una rabbia dentro il petto che non riesce ad esplodere: quest’Argentina non sa a cosa giocare, non ha soluzioni per nulla, nè a centrocampo nè in difesa nè in attacco. La gente credeva che Sampaoli risolvesse i problemi con i computer e i droni…”.