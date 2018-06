Mondiali Russia 2018, diverbio tra Neymar e Thiago Silva

Piccoli diverbi che non fanno pensare ad un clima serenissimo negli spogliatoi brasiliani

Nella giornata di ieri il Brasile ha ottenuto una vittoria importante contro la Costa Rica, che ha permesso ai verdeoro di rimettersi in carreggiata per il passaggio del turno, con il pareggio iniziale contro la Svizzera che in parte aveva fatto preoccupare staff e tifosi.

Tuttavia sembrerebbe che tra gli spogliatoi non ci sia poi tutta la serenità di cui si era parlato durante la fase iniziale del ritiro, poiché Thiago Silva ha rivelato alcuni retroscena con Neymar proprio nel post partita di ieri. Tutto è partito da un gesto di fair play da parte del difensore brasiliano nei confronti degli avversari, azione che non è stata accolta nel migliore dei modi dall’attaccante del Psg.

Thiago Silva ha raccontato tale retroscena, sembrando anche molto dispiaciuto nei confronti del compagno di squadra: “Mi ha rattristato il comportamento di Neymar – le parole del difensore – nel momento in cui ho reso palla, lui mi ha insultato. Credo pero’ di aver avuto ragione perche’ non era quel pallone che ci avrebbe fatto vincere. Sono sereno ma ha il comportamento di Neymar, che comunque ritengo il mio fratellino, nei miei confronti mi ha reso triste”.