Mondiali Russia 2018, un pò di Italia in vista di Giappone – Senegal

L'arbitro italiano Rocchi scelto per il match di domani pomeriggio

Il Mondiale sta regalando momenti di grande emozione per tutti gli appassionati di calcio, anche se l’assenza dell’Italia rende tutto un pò più amaro vista anche la presenza di alcune squadre, che a livello di tecnica e qualità non hanno nulla in più degli azzurri.

Tuttavia un pò di Italia non poteva mancare anche all’interno di Russia 2018, con l’arbitro Rocchi che arbitrerà Giappone – Senegal, che andrà in scena domani pomeriggio alle 17. Non è il massimo ma sicuramente è già qualcosa, anche perché questa è già la seconda gara di questo Mondiale dove vedremo l’arbitro italiano, che già ha arbitrato lo spettacolare derby iberico tra Portogallo e Spagna terminato 3-3.