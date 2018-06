Mondiali Russia 2018, Germania: Loew concede una giornata di relax dopo la vittoria con la Svezia

Un modo per scaricare la tensione dovuta alla sconfitta iniziale

Per la Germania questi Mondiali non sono iniziati nel migliore dei modi, con la squadra di Loew che ha debuttato con una brutta sconfitta contro il Messico, che ha creato diversi malumori e tensioni. Tuttavia nella serata di ieri i tedeschi sono riusciti a trionfare contro la Svezia per 2-1 con le reti di Marco Reus e Toni Kross, che hanno reso inutile la marcatura dello svedese Toivonen.

La Germania è riuscita a scaricare un pò tensione data dall’approccio iniziale negativo, con il tecnico Loew che ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi, con visite aperte ai familiari. La Germania è partita da Sochi, nel sud della Russia, verso Mosca intorno alla mezzanotte nel bel mezzo di una forte tempesta ed è atterrata alle 3:35 di mattina nella capitale russa.