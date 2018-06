Mondiali Russia 2018, trovato il cadavere suicida del tifoso di Messi

Dall’inizio di questi Mondiali l’Argentina è finita nell’occhio del ciclone, con Sampaoli criticato aspramente in patria e Messi capro espiatorio della situazione per via del rigore sbagliato e per prestazioni nettamente lontane dal campione che siamo abituati a vedere in campo e sopratutto con il Barcellona.

Tra tutti gli appassionati dell’Argentina c’è chi ha compiuto un gesto estremo, si tratta di un tifoso argentino fan di Leo Messi, con il cadavere suicida che è stato trovato in un fiume nei pressi della sua abitazione. Si tratta di Alex Dinu, un commercialista indiano, che prima di suicidarsi ha lasciato una lettera da brividi alla sua famiglia: “Non mi resta più nulla da vedere al mondo. Me ne vado… Nessuno deve essere considerato responsabile della mia morte”.