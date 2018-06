Mondiali Russia 2018, una grande Inghilterra stende il Panama con un immenso Harry Kane: superati Ronaldo e Lukaku

Splendida partita da parte dell’Inghilterra nel primo match di giornata del Mondiale, con una prestazione grandissima contro il Panama, che quest’oggi ha subito ben 6 gol. Anche questa volta il protagonista assoluto è stato Harry Kane, che con la tripletta messa a segno quest’oggi raggiunge quota 5 gol nel Mondiale, superando Cristiano Ronaldo e Lukaku nella classifica cannonieri.

L’Inghilterra domina 6-1 con la tripletta di Kane, il capolavoro di Lingard e la doppietta di Stones, dimostrandosi una squadra compatta e incisiva, anche se c’è da dire che il livello degli avversari, che hanno messo a segno solamente il gol della bandiera con Baloy, non era certo altissimo. Aspettiamo tutti di vedere l’Inghilterra in match più importanti e con squadre ben diverse per poter verificare davvero il valore della squadra.